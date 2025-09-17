أمريكا: سائق يقتحم بسيارته بوابة مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرج

قالت السلطات الأمريكية، إن سائقا اقتحم بسيارته، صباح اليوم الأربعاء، بوابة أمنية لمبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة بيتسبرج، ثم أخرج علما أمريكيا من المقعد الخلفي وألقاه فوق البوابة قبل أن يرحل.

وتابع مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن السيارة اصطدمت بالبوابة صباحا، فيما تواصل السلطات البحث عن الرجل.

وهرع محققون، وبينهم فريق من وحدة تفكيك المتفجرات، إلى موقع الحادث.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان نُشر على الإنترنت، أن "هذا الحادث يعتبر هجوما موجها ضد المكتب. ولم يُصب أي من أفراد المكتب بأذى."

ولفت كريستوفر جيوردانو، مساعد المدير المسئول في مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرج، للصحفيين، إلى أن السيارة بدا أنها تحمل نوعا من الرسائل على نافذة جانبية. وأضاف جيوردانو أن المكتب كان يعرف الرجل مسبقا.

وأوضح جيوردانو، أن الرجل كان قد حضر إلى المكتب الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل أسابيع قليلة لتقديم شكوى بدت غير مفهومة إلى حد كبير.