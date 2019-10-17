ساندرا نشأت: تصويري للناس في الشارع قصة حب مني إلى البلد

قالت المخرجة ساندرا نشأت، إن اتجاهها لتصوير الناس في الشارع «قصة حب منها إلى البلد، لشعورها بكونها الرسول الناقل لرأي الناس بموضوعية على قدر الإمكان»، على حد تعبيرها.

وأضافت في لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الخميس، أن قيامها بالتصوير في الشارع يأتي لتحقيق المتعة والفرحة أثناء التسجيل مع الأشخاص، لافتة إلى أن هذه اللقطات تعد من أسوأ اللقطات وأسوا الأصوات، لكنها من أصدق اللحظات.

وأشارت إلى أنها تتمنى العودة للعمل بالسنيما مرة أخرى، معقبة: «هموت وأعمل سنيما بس المواضيع دي بوظتني، بتعكس لحظة عشوائية وصادقة».

وأوضحت أن السنيما «حب لا يمكن أن تخونه»، وأنها تعتبر أفلامها بمثابة أولاد تفتخر بهم، لافتة إلى أنها تسعى إلى تقديم عمل تحبه ولا تحب أن تقدم عملًا لأجل تحقيق الربح فقط.

ولفتت إلى أنها لم تتعامل مع السنيما كعمل روتيني منذ بداياتها، وأن ما تسعى لتقديمه يجب أن يكون نابعًا عن حب، مؤكدة على أنها لا تتعامل مع السنيما كـ«صنايعية»، على حد وصفها.