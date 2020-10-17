الحزب الإسلامي العراقي يرفض حرق مقر الديمقراطي الكردستاني

وصف الحزب الإسلامي العراقي حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، بأنه عمل مرفوض ويتقاطع مع جهود بناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأكد الحزب الإسلامي العراقي في بيان صحفي على خلفية إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد: "أن حادثة حرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، عمل مرفوض، ولا يمكن القبول به".

وقال الحزب الإسلامي "إن حالة التجاذب السياسي، وتبادل الاتهامات، وتطورها إلى إحراق مقرات الأحزاب، ترسيخ سلبي لثقافة تغليب القوة على الحوار، والتخاصم على التحاور" .

وطالب الحزب الإسلامي في بيانه: "كافة القوى السياسية، والأجهزة الحكومية، لبذل أقصى جهودها من أجل عدم تكرار مثل هذه الأفعال، وإيقاف العناصر المتسببة، ومحاسبتهم قانونياً، أياً كانت الأسباب التي تعلن، وأن هناك أساليب كثيرة لعلاج الاختلافات في المواقف وتحت مظلة القانون وبأساليبه المتفق عليها" .

وشدد الحزب الإسلامي على أن "هذا الحدث يدل على ضعف الحكومة، وعدم قدرتها على حماية المشاركين في العملية السياسية، والوقوف عاجزة أمام انتشار حالات الترهيب بالهجوم على السفارات، ومقرات الأحزاب، وبيوت الشخصيات السياسية، بسبب الاختلاف في الرأي وهو مؤشر لغياب حرية الرأي والرأي الآخر وفرض الإرادات بقوة السلاح والتهديد".

وخلص البيان إلى القول "إذا كانت بغداد غير أمنة للعراقيين، فكيف يكون الحال مع الأجانب وضيوف العراق ولمصلحة من تثار وتقع مثل هذه الأفعال وماهو مصير العملية السياسية والانتخابات القادمة مع هكذا أفعال تسيء لكل العراقيين".