«ريمونتادا البطل» و22 هدفا في اليوم الأول من الدوري الإماراتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد الشارقة حامل اللقب من بعيد وحقق ريمونتادا مثيرة بعد أن حول تأخره أمام مضيفه الفجيرة 1-2 إلى فوز 4-2 الجمعة، في افتتاح المرحلة الأولى من الدوري الإماراتي لكرة القدم، التي شهدت تسجيل 22 هدفاً في أربع مباريات.

وافتتح البرازيلي ويلتون سواريس التسجيل للشارقة (21)، قبل أن يعادل الفجيرة عبر السويدي كريستيان صامويل (37) ثم يتقدم عبر التونسي فراس بالعربي (52).

لكن سواريس عاد ليسجل هدفه الثاني (82)، قبل أن يسجل مواطناه ايغور كورنادو(90+3) الهدف الثالث من ركلة حرة رائعة، وكايو لوكاس (90+6 من ركلة جزاء) الرابع.

وشهدت افتتاحية المرحلة تسجيل 22 هدفاً بواقع 5,5 أهداف في المباراة الواحدة، كما شهدت تحقيق نتيجتين تاريخيتين للوحدة وبني ياس.

وحقق الوحدة فوزه الأكبر على حتا في تاريخ مباريات الفريقين عندما اكتسحه بستة أهداف نظيفة سجلها السلوفيني تيم ماتافز(4 و45) وفارس جمعة (14)، واسماعيل مطر (80) والكونغولي بول امبوكو (90) والأخيرين من ركلتي جزاء.

واكمل حتا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد مدافعه عيسى سانتو.

كما حقق بني ياس أكبر فوز في تاريخ مبارياته مع مضيفه الوصل بتخطيه بأربعة أهداف للبرازيلي جواو بيدرو (27)، والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز (36)، وسهيل النوبي (41)، والتنزاني تيبار جون (90)، مقابل هدف لفابيو دي ليما (71).

وفاز الظفرة على ضيفه عجمان بأربعة أهداف للأردني ياسين البخيت (6 و30 من ركلة جزاء)، وسهيل المنصوري (44 و62)، مقابل هدف لحسين عبد الرحمن (90).

وعاود الدوري الإماراتي نشاطه بعد توقف دام سبعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بإلغاء النسخة الماضية.

وتوقفت نسخة 2019-2020 في 15 مارس الماضي، وقرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إلغاءها في 14 يونيو، بعد استكمال 19 مرحلة منها، حيث كان شباب الأهلي في الصدارة بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه العين.