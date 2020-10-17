رئيس جامعة جنوب الوادي يبدأ العام الدراسي الجديد بتحية العلم بين الطلاب

حرص الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بدء العام الدراسي الجديد، اليوم السبت، بتحية العلم وذلك بمشاركته طلاب الجامعة في مراسم تأدية تحية العلم، وترديد النشيد الوطني وسط تطبيق للإجراءات الوقائية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة، على تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية التي تأتى التزاماً بالقرارات الاحترازية التي أقرتها الدولة ممثلة في وزارتي الصحة والتعليم العالي حول هذا الشأن.

وحث رئيس الجامعة جميع الطلاب على الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية، والتي ليس الهدف منها هو التضييق على الطلاب، وجميع مكونات المجتمع الجامعي، ولكن الوقاية والمحافظة على سلامة الجميع ولصالح الطلاب الذين هم أساس العملية التعليمية.

وشدد "غرباوي"، على ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعة والتأكد من المحافظة على التباعد بين الأشخاص في جميع المناطق التي تختلط فيها مجموعات مختلفة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والزوار من أولياء أمور، مؤكداً أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تأتي على رأس اهتمامات الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا العام الدراسي هو عام مختلف عن الأعوام السابقة حيث سيطبق نظام التعليم الهجين الذي سيتم تنفيذه من خلال استخدام المنصات التعليمية والبرامج المساعدة في تصميم وتطوير المحاضرات والدروس النظرية والعملية، وكيفية رفعها على المنصة التعليمية.

ودعا رئيس الجامعة جميع الطلاب على الالتزام بالخطة الموضوعة للدراسة خلال هذا العام، حيث إن جميع كليات الجامعة انتهت من إعلان الجداول على مواقع الكليات من أجل التيسير على الطلاب للتعرف على مواعيد المحاضرات، والتي تضمنت الحضور الفعلي لتلقى المحاضرات يومان في الأسبوع للكليات النظرية، وثلاثة أيام للكليات العملية.

وعقب ذلك اجتمع الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة مع عدد من عمداء الكليات هنئهم ببدء العام الجامعي الجديد، وتحدث عن المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل تعقيم قاعات المحاضرات والمعامل بشكل مستمر، ووضع لافتات إرشادية داخل الكليات للوقاية من المرض من خلال اتباع العادات الصحية السليمة والتأكيد على ارتداء الكمامة داخل الجامعة.