البحرين تؤكد جاهزية المدارس لاستقبال جزئي للطلبة وتحدد إجراءات كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين تحديد الإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي من شأنها تهيئة عودة ناجحة للمدارس، مما مكن الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية من العودة إلى العمل في بيئة آمنة، إضافة إلى استكمال كافة الاستعدادات لعودة الطلبة جزئيا بالتناوب، في الفترة المقبلة.

وأكد الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات بوزارة التربية والتعليم المهندس خالد غريب -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- اليوم السبت، أن الدليل الاسترشادي الذي أصدرته الوزارة قد سهل عملية عودة الموظفين إلى المدارس وغيرها من مؤسسات تعليمية بمختلف المراحل الدراسية، مشيرا إلى أنه تم وضع إرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ داخـــل المؤسسات التعليمية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة، للحفاظ على صحة وســــلامة الطلبة والموظفين، ومساعدة العاملين في القطاع التعليمي على الاستجابة السريعة في حال وجود أي حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس.

وأوضح أن الوزارة قامت بتصوير أفلام توعوية عن كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية، وتنفيذ ورش عمل عن بعد لتدريب العاملين في هذه المؤسسات بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا وطرق انتقاله ووسائل الوقاية اللازمة منه، واتباع الممارسات الصحية السليمة بهذا الخصوص.

وشدد على حرص الوزارة، في حال رجوع الطلبة للدراسة النظامية، على وجودهم ضمن مجموعات صغيرة وثابتة داخل المدرسة، بهدف منع الاختلاط بقدر الإمكان، والذي يعد من أبرز سبل الوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19، حيث أن وجود الطلبة داخل مجموعات صغيرة وثابتة (Bubble) يضع الطالب في دائرة آمنة من الإصابة بالعدوى.