تقارير: العاصمة الألمانية تعتزم تشديد القيود على الاختلاط بشكل كبير

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن حكومة ولاية برلين تعتزم تشديد القيود على الاختلاط بشكل كبير في إطار مكافحة الانتشار السريع لفيروس كورونا.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم السبت، استنادا إلى مسودة نهائية للمرسوم الجديد الخاص بالحماية من العدوى.

وتتضمن المسودة تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة في الأسواق وأماكن عامة أخرى، ولم يتم إقرار هذه التدابير بعد لكنها ستكون مطروحة على جدول أعمال حكومة الولاية يوم الثلاثاء المقبل.

ورفض مكتب رئاسة حكومة الولاية وكذلك وزارة الصحة في الولاية التعليق على ما أوردته الصحيفة في تقريرها.

يشار إلى أن معدل الإصابات الجديدة في برلين ارتفع مساء أمس الجمعة إلى 2ر83 حالة لكل مئة ألف نسمة في الأيام السبعة الماضية، وهي قيمة تزيد بصورة ملحوظة عن الحد التحذيري البالغ 50 حالة.

وبحسب معلومات الصحيفة، تنص المسودة على وضع حد أقصى للتجمعات في الأماكن العامة، بواقع خمسة أشخاص على الأكثر، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقصر التجمع على سكان منزل واحد أو منزلين بحد أقصى، مع استثناء الأنشطة الرياضية.

وكان هذا الإجراء ساريا حتى الآن فقط في الفترة بين الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

وسيبقى العمل بالخطط الخاصة بالحدود القصوى للمشاركين في الفعاليات كما هو معمول به حتى الآن، حيث سيظل مسموحا حتى نهاية العام بإقامة فعاليات في الهواء الطلق بمشاركة تصل إلى 5000 شخص، وإلى 1000 شخص في القاعات المغلقة.

وسيظل مسموحا بمشاركة ما يصل إلى 50 شخصا في الحفلات الخاصة في الهواء الطلق ومشاركة ما يصل إلى 10 أشخاص في الحفلات الخاصة داخل القاعات المغلقة، مع ضرورة وجود خطة للنظافة الصحية وتسجيل لبيانات الحاضرين.