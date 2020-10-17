الأهلي يعود من المغرب بفوز مستحق على الوداد ويضع قدما في نهائي أفريقيا

حقق الأهلي فوزا مستحقا على الوداد المغربي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل للأهلي محمد مجدي أفشة فى الدقيقة الرابعة ، وأضاف علي معلول الهدف الثاني فى الدقيقة 60 من ركلة جزاء ، ونجح محمد الشناوي فى التصدي لركلة جزاء فى نهاية الشوط الأول.

واقترب الأهلي من التأهل للمباراة النهائية،المقررة فى السادس من نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي الوداد فى مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة السبت المقبل.



الشوط الأول





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: ‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.‏

ظهر الأهلي في منتصف ملعب الوداد مبكرًا، وحصل أجايي على مخالفة من الجبهة اليسرى نفذها أفشة، ويقابلها ياسر إبراهيم برأسية تمر أعلى العارضة في الدقيقة الثانية، ويواصل الأهلي الضغط القوي في منتصف الملعب لاستخلاص الكرة وفرض سيطرته على مجريات المباراة.





في الدقيقة الرابعة ينجح مجدي أفشة في هز شباك الوداد، وتسجيل هدف التقدم بعد استغلال خطأ دفاعي، حيث انفرد بمرمى الوداد ووضع الكرة بثبات على يمين الحارس أحمد رضا.

يظهر الوداد في الهجوم من خلال خطأ في الجبهة اليسرى، وتنفذ الكرة وتمر خارج الملعب، وينجح دفاع الفريق والشناوي في إفساد الهجمة الثانية.

يعود الأهلي بقوة في الهجوم من خلال تمريرة أليو ديانج لحسين الشحات المنطلق في اتجاه المرمى، ولكن دفاع الوداد يبعد الكرة.

وينجح الشناوي في إبعاد عرضية بقبضة يده، ويحولها خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ١٦.

دفاع منظم من لاعبي الأهلي في منتصف الملعب، ويحاول الفريق استغلال سرعة الشحات لبناء هجمات مرتدة، واستغلال اندفاع الوداد في الهجوم.

ويخرج الشناوي في الدقيقة ٢٣ من مرماه ويبعد الكرة بقدمه قبل أن تصل إلى مهاجم الوداد.

تضيع فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة ٢٤ بعد وصول الكرة إلى الشحات الموجود في منطقة الجزاء، وحاول أن يرسل عرضية أبعدها حارس الوداد بالقدم.

ويطلق مروان محسن تصويبة قوية في الدقيقة ٢٦ تمر أعلى العارضة.

ظهور أكثر من رائع للاعبي الأهلي على مدى نصف ساعة، وتهديد مستمر لمرمى أحمد رضا حارس الوداد، قبل أن ينجح الشناوي في التصدي بثبات لتصويبة مهاجم الوداد جونيور جيباجبو في الدقيقة ٣٢.

ويطلق مجدي أفشة تصويبة قوية تمر أعلى العارضة في الدقيقة ٣٧، ويطلق إسماعيل الحداد تصويبة من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة.

في الدقيقة ٤٠، يحتسب سيكازوي، حكم المباراة، ضربة جزاء غير صحيحة على الأهلي، بزعم عرقلة الشناوي لجونيور جيباجبو مهاجم الوداد، ويتمسك الحكم بغرابة باحتساب ضربة الجزاء رغم اللجوء لـ«الفار»، ويتصدى بديع أووك للكرة، وينجح الشناوي في التصدي لها ببراعة والحفاظ على تقدم الفريق.

وتمر الدقائق الأخيرة دون تعديل في النتيجة، ويطلق الحكم الزامبي جاني سيكازوي، صافرة ‏نهاية الشوط الأول، بتقدم الأهلي بهدف دون رد.







الشوط الثاني



دفع موسيماني بحمدي فتحي بدلًا من أليو ديانج مع بداية الشوط الثاني، ويواصل الأهلي الضغط القوي والمنظم للحفاظ على تقدمه ومحاولة مضاعفة النتيجة، ونجح دفاع الفريق في إفساد جميع الهجمات.

يمرر أجايي إلى مروان محسن المنطلق في اتجاه المرمى في الدقيقة ٥٣، ولكن دفاع الوداد كان الأقرب إلى الكرة.

تضيع فرصة مؤكدة للأهلي في الدقيقة ٥٧ عن طريق الشحات، الذي تسلم تمريرة أكثر من رائعة من أجايي، وانفرد بالمرمى وأطلق تصويبة تصطدم بجسد حارس الوداد.

وفي الدقيقة ٦٠ يتوغل أجايي داخل منطقة جزاء الوداد، ويسدد لترتطم الكرة بيد مدافع الوداد، ويحتسب الحكم ضربة جزاء سددها معلول، ليسجل الهدف الثاني للأهلي وسط سيطرة كاملة لنادي القرن.