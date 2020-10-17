إصابة وزيرة خارجية بلجيكا بكورونا

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قالت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز، اليوم السبت، إن الاختبارات أثبتت إصابتها بكوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وذكرت ويلمز، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نتيجة اختبار كوفيد-19 الخاصة بي إيجابية، من المحتمل أن تكون العدوى جاءت من داخل دائرة أسرتي في ضوء الاحتياطات المتخذة خارج منزلي"، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قالت الوزيرة البلجيكية إنها ستدخل عزلا صحيا ذاتيا مع ظهور أعراض عليها يشتبه بأنها لكوفيد-19.

وكانت صوفي ويلمز، قد حضرت في 12 أكتوبر محادثات مباشرة مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الآخرين في لوكسمبورج.