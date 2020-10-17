 مالطا تسجل رقما قياسيا يوميا للإصابات بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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مالطا تسجل رقما قياسيا يوميا للإصابات بفيروس كورونا

فاليتا - د ب أ
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 5:15 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 5:15 م

سجلت مالطا رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 204 حالات اليوم السبت، فيما أعلنت السلطات عن قيود جديدة للحد من انتشار الفيروس.

وحالات الإصابة الجديدة تمثل تقريبا ضعف الرقم القياسي اليومي السابق وهو 112، المسجل أمس.

وشهدت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون شخص زيادة حادة في الإصابات في الأسابيع الماضية، مما دفع رئيس الوزراء، روبرت ابيلا للدعوة إلى فرض قواعد للصحة العامة أكثر صرامة.

وذكرت الحكومة أمس الجمعة أن ارتداء الكمامات سيكون الآن إجباريا، عند الخروج من المنزل، وأنه سيتعين غلق الحانات في الساعة الحادية عشرة مساء اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.


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