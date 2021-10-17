بعد قصة حب استمرت لمدة 5 سنوات، انطلق حفل زفاف نايل نصار، البطل الرياضي المصري برياضة الفروسية، البالغ 30 عاما، على جينيفر جيتس، الابنة الكبرى للملياردير الأمريكي بيل جيتس، البالغة 25 عاما، الذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية، داخل مزرعة خيول يمتلكها جيتس، وسط حضور الأهل والأصدقاء ومتابعة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أقيم حفل زفاف نصار وجيفير، الذي تكلف 2 مليون دولار، بحضور نحو 300 ضيف، بعد ظهر يوم السبت، في مزرعة خيول يمتلكها مؤسس مايكروسوفت، وثالث أغنى رجل في العالم، وتقع في مدينة نيويورك، على مساحة تتخطى 142 فدانا.

أقيمت مراسم حفل زفاف وريثة مؤسس شركة مايكروسوفت والفارس المصري نايل نصار، في منزلها الذي يقع بمزرعة الخيول، فخرجت العروس -التي كانت ترتدي ثوبًا مخصصًا من تصميم مصممة الأزياء الأمريكية الشهيرة فيرا وانج- من قصرها، محاطة بوصيفات العروس اللاتي ارتدين فساتين خضراء.

ووفقا للصحيفة البريطانية، كانت جينيفر ترتدي فستان الزفاف الأبيض الطويل، وتمسك بباقة ورد بيضاء، وطرحتها منسدلة على وجهها، وسارت على الممر الشرفي رفقة والدها ووالدتها، حيث يتواجد المئات من الضيوف، حتى وصلت إلى زوجها نصار.

وحضر بيل جيتس حفل الزفاف مستقلا طائرته الخاصة إلى منزل ابنته، الذي أهداه لها عقب تخرجها في جامعة ستانفورد عام 2018، ليجتمع لأول مرة بزوجته ميليندا جيتس منذ طلاقهما.

وبمجرد حلول الساعة 5 مساء، أطلق الحاضرون هتافات كبيرة بعد إعلان الزوجين كزوج وزوجة، فيما التقطت جينيفر جيتس صورا عديدة مع زوجها نايل نصار، ووالديها الملياردير بيل وميليندا جيتس، أثناء احتفالها بزفافها، الذي استمر لساعات في المنزل والمزرعة، التي يقدر ثمنها بـ16 مليون دولار.