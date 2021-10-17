قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك شخصًا امتلك بطاقة تموينية باسم الرئيس السيسي واستلم بناء عليها مقررات تموينية في المنيا، موضحا أن هذا يعد فسادًا.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، فين الموظف أو المسئول اللي عمل هذه البطاقة، متسائلا: ألم يرى الأسم المكتوب؟

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك بطاقات تموين وهمية كثيرة، إضافة إلى وجود مواطنين يصرفون التموين دون أن يكونوا مستحقين لها.

واختتم خلال تقديم برنامجه على قناة صدى البلد، أن تنقية البطاقات التموينية لم تفض إلى النتيجة المطلوبة.