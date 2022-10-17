 ضبط 36 طن أرز شعير محجوبة عن التداول بإيتاى البارود - بوابة الشروق
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ضبط 36 طن أرز شعير محجوبة عن التداول بإيتاى البارود

خمبس البرعي
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 6:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 6:07 ص

واصلت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية بمركز إيتاى البارود، أسفرت عن ضبط 4 سيارات محملة بـ36 طن أرز شعير، تم تجميعها وحجبها عن التداول بالأسواق كسلعة استراتيجية.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات، والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز، وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون للتحقق من جودة الأرز المورد، وتكثيف الحملات التموينية على الشون؛ للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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