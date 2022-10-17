الأمم المتحدة: الوضع في إثيوبيا بات يخرج عن السيطرة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، إن الوضع في إثيوبيا بات يخرج عن السيطرة، داعيا لانسحاب فوري لقوات إريتريا، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عاجل" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان جوتيريش، قد دعا، أمس السبت، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في تيجراي وجدد دعمه الكامل لعملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، معربا عن قلقه البالغ إزاء تصاعد القتال في تيجراي، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على المدنيين العزل الذين يتم استهدافهم في ظل وضع إنساني مترد.

وأكد جوتيريش في بيان، من جديد استعداد الأمم المتحدة لدعم الاستئناف العاجل للمحادثات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة لهذا الصراع الكارثي.

وتأجلت محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي كانت مقترحة في وقت سابق الشهر الجاري لأسباب لوجستية.

ونزح مئات الآلاف في تيجراي وكذلك في المناطق الشمالية المجاورة في أمهرة وعفر، بينما يعتقد أن عشرات الآلاف قد لقوا مصرعهم، بسببب الصراع المستمر شمال إثيوبيا.