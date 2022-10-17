تحطم طائرة عسكرية جنوبي روسيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحطم طائرة من طراز Su-34 في فناء إحدى المناطق السكنية بمدينة ييسك جنوبي روسيا.

ونقلت الوزارة عن قائد الطائرة، أن سبب الحادث هو عطل أصاب إحدى محركاتها أثناء الإقلاع، ما أدى إلى اشتعال النيران في خزان الوقود.

ما اضطر قائد الطائرة إلى مغادرتها بشكل اضطراري.

نقلت وكالة تاس عن خدمة الطوارىء أن الحادث اسفر عن تضرر 15 شقة وأن مساحة الحريق بلغت نحو ألفي متر مربع.

وكانت الطائرة تقوم بمهام تدريبية وعلى إثر تحطمها امتد الحريق إلى مبنى سكني مكون من تسعة طوابق.

مقتل شخصين وإصابة 15 من جراء سقوط الطائرة الحربية.