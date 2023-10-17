السفير الروسي لدى إسرائيل: موسكو تتأهب لإجلاء المواطنين الروس من غزة

قال السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، في مؤتمر صحفي، إن موسكو قامت بكل الاستعدادات اللازمة لإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وأضاف فيكتوروف: "نحن نتابع عن كثب التطورات على الأرض، ونعمل أيضا على إيجاد سبل لإجلاء المواطنين الروس من منطقة القتال بناء على طلباتهم للمساعدة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال فيكتوروف إنه "من الواضح أن الأمر يتعلق في المقام الأول بقطاع غزة، حيث يوجد تحول في المواجهة الآن".

وأضاف فيكتوروف: "روسيا قامت بكل الاستعدادات اللازمة ونحن بانتظار فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة".

وتابع: "أما بالنسبة لإسرائيل، فيمكن لمواطنينا والمواطنين الأجانب الذين يرغبون في مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب أن يفعلوا ذلك، ويواصل مطار بن جوريون في تل أبيب تسيير رحلات منتظمة، والمجال الجوي الإسرائيلي ليس مغلقا أمام الرحلات المدنية".