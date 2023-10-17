جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية تواصل جهودها في مبادرة «أنت أقوى من المخدرات»

تواصل جامعة الدلتا التكنولوجية، برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، وبالتعاون بين إدارة رعاية الطلاب، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنوفية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات مبادرة "أنت أقوى من المخدرات"، للتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطي.

يأتي ذلك تمهيدًا لعقد بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة المخدرات بالمنوفية، وتنظيم عدد من الندوات التوعوية بالجامعة، بحضور الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الصاوي وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب، دكتور أحمد المراكبي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأكد الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، أن مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" تهدف إلى على نصح وإرشاد جميع منسوبي الجامعة، وتوعيتهم بخطورة ظاهرة الإدمان والنتائج السلبية التي تنتج عن التعاطي على الصحة العامة للأفراد، كما تأتي المبادرة تدعيمًا لدور الجامعة في حماية المجتمع من المخاطر التي تواجهه، والتعاون مع القطاعات الحكومية في نشر الوقاية وحماية الشباب والأجيال الجديدة من الوقوع فريسة للإدمان.

وأشار رئيس الجامعة، في تصريح اليوم الثلاثاء، إلى أن فعاليات المبادرة تضمنت توعية الجميع داخل الحرم الجامعي بخطورة الإدمان، ومخاطره، وأضراره على الشباب والمجتمع، وضرورة الاهتمام بممارسة الأنشطة المختلفة والرياضة.

وقال إن الجامعة تولي ملف الإدمان والتعريف بمخاطر أهمية كبيرة لما يمثله من خطر كبير على المجتمع، وذلك من خلال سلسلة من الندوات التوعوية، والمحاضرات التثقيفية للحد من انتشاره، حيث أن خطورتها ليست على الفرد نفسه، وإنما يمتد التأثير إلى أفراد أسرته مما يهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي.