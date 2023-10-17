المستشار الألماني يصل إلى إسرائيل لإظهار التضامن عقب طوفان الأقصى

وصل المستشار الألمانى أولاف شولتس، إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، في زيارة تستهدف إظهار التضامن في أعقاب هجوم حماس غير المسبوق على دولة الاحتلال.

ومن المتوقع أن يجري شولتس محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، قبل أن يتوجه إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويعتبر المستشار الألمانى هو ثاني رئيس حكومة يزور إسرائيل منذ هجوم حماس قبل 10 أيام، بعد وصول رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو إلى إسرائيل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

ويعتزم شولتس مناقشة الوضع في منطقة الحرب وكيفية منع المزيد من التصعيد.

ومن المقرر أن يجتمع أيضا مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، وأقارب الرهائن الذين احتجزتهم حماس، ومن بينهم العديد من المواطنين الألمان.