 فيديو.. لحظة استهداف قصف قوات الاحتلال لمستشفى المعمداني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. لحظة استهداف قصف قوات الاحتلال لمستشفى المعمداني

شيماء رزق
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 10:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 10:16 م

نقلت فضائية الغد، منذ قليل، مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمستشفى الأهلي العربي المعمداني، بمدينة غزة.
وأظهرت لقطات الفيديو، آثار الدمار التي خلفتها الغارة الإسرائيلية على مستشفى المعمداني، ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء أكثر من 500 شهيد، بالإضافة إلى إصابة آخرين.
وأضافت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاحتلال استهدف المستشفى المعمداني بغزة، الذي يأوي النازحون من عدوانه المتواصل على القطاع، هذا بالإضافة إلى تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على حي الشيخ رضوان قرب مفترق بهلول، مخلفة أيضا عشرات القتلى والجرحى.
ونوهت بأنه لا زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

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