البرلمان الروسي يطلق عملية للسماح باختبار أسلحة نووية

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أطلقت روسيا رسميا عملية الانسحاب من معاهدة أمنية دولية أخرى اليوم الثلاثاء، لتمهد الطريق أمام اختبار أسلحة نووية لأول مرة منذ عقود.

وفي القراءة الأولى من ثلاث قراءات، وافق مجلس الدوما (الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي) على مشروع قانون اليوم الثلاثاء، ينص على سحب موافقة روسيا من معاهدة الحظر الشامل العالمية للتجارب النووية.

ومن المقرر أن تتم القراءة الثانية غدا الأربعاء، على أن تتلوها القراءة النهائية بعد غد الخميس.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يوافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا سريعا بتوقيعه.

ويعني هذا أن روسيا ستصبح قريبا قادرة على اختبار الأسلحة النووية مجددا لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتم إجراء آخر اختبار للأسلحة النووية في روسيا قبل 33 عاما، في 24 أكتوبر 1990.

وبرر بوتين الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بقوله إن روسيا يجب أن تحظى بنفس إمكانيات الولايات المتحدة.

ويمكن لواشنطن أن تجري تجارب الأسلحة النووية في أي وقت لأنها لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية قط.

وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما اليوم الثلاثاء إن موسكو انتظرت مصادقة واشنطن على المعاهدة لما يربو على 20 عاما.

وأشار إلى أن روسيا تعمل الآن على إرساء توازن استراتيجي والقيام بكل ما من شأنه حماية مواطنيها.

يذكر أن روسيا انسحبت من عدة معاهدات لنزع السلاح.

ورغم ذلك تشير البيانات الرسمية إلى أن روسيا لا ترغب في اختبار أسلحة نووية إلا إذا فعلت الولايات المتحدة نفس الشيء.