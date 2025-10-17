الجندي وقنديل يشاركان في عمومية الشمس لانتخاب مجلس جديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرص أحمد الجندي البطل الأولمبي المتوج بذهبيا أولمبياد باريس في الخماسي الحديث، على حضور فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لنادي الشمس اليوم الجمعة.

ويعقد الشمس عموميته منذ التاسعة صباح اليوم لانتخاب مجلس إدارة جديد، بين 3 قوائم رئيسية تتنافس على رئاسة ومقاعد المجلس، من بينهم الرئيس الحالي أسامة أبو زيد.

وينتمي الجندي لنادي الشمس الذي سبق أن أقام له تكريما خاصا بعدما كان قد فاز بذهبية الأولمبياد الماضي.

كذلك حضر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي يعد عضوا في الجمعية العمومية للشمس، حيث يساند المجلس الحالي برئاسة أبو زيد.

وكانت عملية التسجيل في الجمعية العمومية قد بدأت منذ صباح اليوم وسط حضور كبير من أعضاء النادي من أجل المشاركة في انتخاب مجلس جديد.