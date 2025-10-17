المصري يعود بتعادل سلبي مع الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

قطع فريق المصري البورسعيدي نصف مسافة تأهله إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما عاد بتعادل سلبي من عقر دار مضيفه الاتحاد الليبي مساء اليوم الجمعة.

وخيم التعادل السلبي على المباراة التي أقيمت في بنغازي وسط حضور جماهيري كبير، بينما حضرت أيضا التدخلات القوية بين لاعبي الفريقين وسيطرت الالتحامات العنيفة في بعض الأحيان على الأداء.

وكان الفريق الليبي أكثر خطورة خاصة في الشوط الأول حيث أضاع أكثر من فرصة أبرزها رأسية في القائم الأيمن للحارس محمود حمدي في الدقيقة 19، فيما كان الحارس قد منع فرصة انفراد أيضا في الدقيقة 33 بخروج مبكر من مرماه.

وغابت خطورة المصري مُعظم أوقات المباراة رغم الاندفاع الهجومي الليبي الذي تسبب في ترك مساحات كبيرة في الخط الخلفي إذ لم يستغلها لاعبو الفريق البورسعيدي بالشكل الأمثل.

ومع تراجع الاتحاد في الشوط الثاني وتركيزه على التسديدات البعيدة، كان المصري أكثر تنظيما، لكن التراجع البدني أدى إلى غياب الخطوة على المرمى الليبي.

ويجدد الفريقان المواجهة يوم 26 أكتوبر الحالي في إياب الدور الـ32 من البطولة.