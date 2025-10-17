البحيرة: تحرير محاضر لمحطات وقود بكفر الدوار وبايتاى البارود لعدم الالتزام بالأسعار والمنظومة الإلكترونية

واصلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولاتها الميدانية اليوم بعدد من محطات الوقود ومواقف السيارات بنطاق المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية والتعريفة المقررة للمركبات.

وتفقدت المحافظ عددًا من محطات الوقود بمدينة كفر الدوار للاطمئنان على توافر المواد البترولية والتأكد من التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة المعتمدة من الجهات المختصة.

وخلال الجولة، راقبت المحافظ أرصدة الوقود بالمحطات ومعدلات التوزيع اليومي، وراجعت سجل (21 بترول) ومنظومة ATG الإلكترونية التي تتيح متابعة المخزون لحظيًا وربط البيانات مع الهيئة المصرية العامة للبترول لضمان الشفافية والدقة.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر باستمرار المتابعة الميدانية لكافة القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة، مع الانعقاد المستمر لغرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة الموقف أولًا بأول بمحطات الوقود.

كما شددت على تكثيف الحملات الرقابية على جميع محطات الوقود، للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية ومنع أي تلاعب أو تجاوز، مؤكدة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفات دون تساهل.

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن تحرير محضر لإحدى محطات الوقود بكفر الدوار لعدم التزامها بتفعيل منظومة ATG الإلكترونية، بالإضافة إلى تحرير محضرين بمحطة بإيتاى البارود لتجميعهما 24,285 لتر سولار و11,000 لتر بنزين 80.