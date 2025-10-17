زيلينسكي يصل إلى واشنطن لإجراء محادثات

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء محادثات.

وأعلن زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي عن اجتماعات مع شركات الدفاع كانت مقررة مبدئيا يوم الخميس.

وقال إن المناقشات ستشمل أيضا عمليات تسليم إضافية لأنظمة الدفاع الجوي.

وعلى خلفية أزمة الطاقة في أوكرانيا التي سببتها الهجمات الروسية، تم التخطيط أيضا لعقد اجتماعات مع ممثلي شركات الطاقة الأمريكية.

وفيما يتعلق بالمحادثات المقرر إجراؤها اليوم الجمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب زيلينسكي عن أمله في أن تؤدي لغة القوة إلى النجاح مع روسيا، على غرار الصراع في الشرق الأوسط.

وكتب زيلينسكي، في إشارة إلى المكالمة الهاتفية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل وصوله إلى واشنطن: "يمكننا أن نرى بالفعل أن موسكو تندفع لاستئناف الحوار بمجرد أن تسمع عن صواريخ توماهوك [بعيدة المدى]".

وتتصدى أوكرانيا بمساعدة غربية للغزو الروسي واسع النطاق منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وتتوقع كييف أن توافق واشنطن على بيع صواريخ توماهوك بعيدة المدى. وقد حذر الكرملين البيت الأبيض مرارا وتكرارا من اتخاذ هذه الخطوة.