حرص محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بوروندي، على تلبية دعوة أميرة عبد الرحيم، سفير مصر في بوروندي.

وتواجد مع محمد شوقي في تلبية دعوة السفيرة، أمير عبد الرحيم، مساء اليوم الجمعة، على مأدبة عشاء بمنزلها، كل من، سمير عدلي المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأهلي في بوجومبورا.

وحضر مأدبة العشاء، على هامش مباراة الأهلي أمام إيجل نوار، المُقرر إقامتها غدًا السبت، لحساب منافسات دوري أبطال إفريقيا، من مسؤولي السفارة عبد الحميد الرافعي الوزير المفوض، ونجم الدين البطران السكرتير الثالث.

وخلال مأدبة العشاء، دار حوار عن بوروندي وأجواء المعيشة المختلفة، وأثنت السفيرة على التنظيم المثالي لبعثة الأهلي، مؤكدة أن هذا ليس غريبًا على فريق بحجم وتاريخ النادي وبطولاته على المستويين المحلي والقاري.

كما حرص محمد شوقي على توجيه الشكر للسفيرة المصرية وطاقم السفارة، مشيدًا بالجهود المبذولة سواء عند استقبال البعثة فور وصولها عصر الخميس الماضي في مطار بوجومبورا، وقيام وفد السفارة بمرافقة الفريق سواء في الفندق أو ملعب التدريب، وتوفير كل ما يلزم لراحة بعثة الأهلي وتلبية احتياجاتها.

وفي ختام الزيارة أهدى محمد شوقي السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي، درع وشعار الأهلي، كما أهدى عبد الحميد الرافعي الوزير المفوض درع الأهلي، قبل أن يلتقط الجميع الصور التذكارية.