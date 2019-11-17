 الجيش اليمني يتلف طنا ونصفا من الحشيش كانت في طريقها للحوثيين - بوابة الشروق
الأحد 17 نوفمبر 2019 10:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟
النتـائـج تصويت

الجيش اليمني يتلف طنا ونصفا من الحشيش كانت في طريقها للحوثيين

الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 10:13 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 10:13 م

أتلفت قوات الجيش اليمني طنا ونصفا من الحشيش المخدر ، تم ضبطها خلال الأشهر الماضية لدى مهربين تابعين لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، إن قوات الجيش ضبطت ألفا و 500 كيلو من الحشيش في عدة حملات أمنية، ضد مهربين تابعين لميليشيا الحوثي شمال محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تعتمد على الحشيش كمصدر تمويل لقياداتها ومشرفيها وعصاباتها الارهابية، مؤكدا أن المنطقة العسكرية الخامسة قيادة وأفرادا على يقظة عالية لملاحقة وضبط مهربي الحشيش والمخدرات في المحافظة.
ويأتي هذا بعد نحو عام ونصف من إتلاف كميات من الحشيش كانت في حيازة ميليشيا الحوثي في مدينة ميدي الساحلية بمحافظة حجة قبيل تحريرها مطلع أبريل من العام الماضي.

يذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك