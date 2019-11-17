مصر للطيران تشارك في معرض دبي الدولي 2019

قال وزير الطيران المدني يونس المصري إن مشاركة مصر للطيران في فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 في دورته الـ 16 والتى تعقد الآن بدبي وحتى 21 نوفمبر الحالي ، يعد تمثيلا لمصر من خلال الناقل الوطني لها وشركاتها التابعة من مختلف المجالات والقطاعات.

وأكد وزير الطيران- في تصريح اليوم الأحد- ضرورة التواجد الدائم في مثل هذه المحافل العالمية المهمة ليس لعقد الصفقات فقط بل لتبادل الخبرات في مجال النقل الجوي ودراسة السوق العالمي من خلال هذا الحدث الذي يشهد مشاركة كبرى الشركات المعنية بصناعة النقل الجوي على مستوى العالم.

من جانبه، قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، إن الشركة أبرمت العديد من الاتفاقيات مع عدد من شركائها في صناعة النقل الجوي خلال فعاليات المعرض ، لافتا إلى أن مشاركة الشركة الوطنية هذا العام تمثلت في جناح دعائي ضخم يضم عرض العديد من أنشطة الشركة في مجالات التدريب والصيانة والشحن الجوي والخدمات الأرضية وغيرها، بالإضافة إلى تخصيص مساحة أخرى للإعلان عن الصفقات وإبرامها.

وأوضح أنه تم تصميم الجناح ليستوعب كافة الزائرين مع توفير جانب من الجناح للمناقشات وتبادل الخبرات مع الشركات المشاركة الأخرى.

بدورها، ذكرت وزارة الطيران المدني- في بيان- أن معرض دبي الدولي للطيران هذا العام يشهد مشاركة 87 ألفا من المتخصصين في صناعة الطيران من جميع أنحاء العالم، وبحضور 1300 عارض من 63 دولة من مختلف دول العالم.

وأضافت أن مصر للطيران ستعرض في جناحها طائرة إيرباص (A220-300) وتعد مصر للطيران الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اقتناء هذا الطراز الجديد، كما تشارك مصر للطيران للشحن الجوي بطائراتها الإيرباص 330، والتي تم تحويلها مؤخرا من طائرة تجارية للركاب إلى طائرة شحن البضائع.

وتشارك مصر للطيران بوفد رفيع المستوى يترأسه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ويضم إيهاب غازي مساعد رئيس الشركة القابضة، والطيار أشرف الخولي رئيس شركة الخطوط الجوية، والمهندس مصطفى علي الدين رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية، والطيار باسم جوهر رئيس شركة الشحن الجوي، وأيمن ثابت رئيس قطاع التخطيط، وعمرو عباس مدير إقليم مصر للطيران بدبي.