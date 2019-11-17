خفض 20 مليون دولار من قيمة صفقة توريد 141 جرارا بعد تدخل السيسي

قيمة الصفقة المبرمة بين النقل «prl» الأمريكية تصل إلى 466 مليون دولار

تدبير 27 مليون دولار بشكل ذاتى لتأهيل 41 جرارا.. جار التفاوض مع بنك إنجليزى لتمويل الصفقة



قال أسامة حجاب المدير التنفيذى لشركة pRL الأمريكية بمصر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إنه تم تخفيض صفقة توريد الجرارات اتفقت عليها شركته مع هيئة السكة الحديد بقيمة 20 مليون دولار، بعد الاجتماع مع رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح، حيث طالب بخفض قيمة توريد الجرارات الجديدة رغم التوصل إلى اتفاق مع وزارة النقل.



وقعت وزارة النقل مع شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية نهاية الاسبوع الماضى عقد توريد وتأهيل 141 جرارا لصالح هيئة السكك الحديدية بقيمة 466 مليون دولار.



ويتضمن التعاقد توريد 50 جرارا جديدا وكذلك تحديث 50 جرارا وعمرة جسيمة لنحو 40 جرارا. كما يتضمن عقد صيانة لمدة 15 سنة للجرارات التى سيتم توريدها بهدف ضمان توريد قطع الغيار من المورد الرئيس للجرارات.



وتمكنت وزارة النقل من تدبير 27 مليون دولار من مواردها الذاتية بشأن تنفيذ عمرة جسيمة لعدد 41 جرارا تابعة لأسطول السكك الحديدية. بهدف الانتهاء من تنفيذ عمرة الجرارات بنهاية شهر يونيو المقبل بغرض تشغيل الجرارات مرة أخرى.



ويدخل التعاقد ضمن خطة تحديث أسطول الجرارات التابع لهيئة السكك الحديدية بهدف تشغيل قطارات جديدة لنقل الركاب كذلك خدمة قطاع البضائع.



وأكدت الوزارة أنه تم التعاقد على 260 جرارا جديدا وإعادة تأهيل 172 جرارا تابعة للخدمة.



وحسب المدير الشركة الأمريكية فى مصر فقد اتفقت مع بنك إنجليزى على تدبير قرض لتمويل شراء صفقة الجرارات الجديدة بفائدة 1 % بفترة سماح كبيرة.



وذكر أن سعر الجرار الجديد بقيمة 2.5 مليون دولار بينما سيتم تأهيل الجرار القديم بقيمة 1.4 مليون دولار.



وستقوم الشركة الأمريكية بتأهيل الورش التابعة لهيئة السكك الحديدية بشأن تأهيل الجرارات التابعة للهيئة.