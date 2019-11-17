رابطة يمنية: 1800 من المختطفين والمخفيين قسرا في شمال اليمن وجنوبه

قالت "رابطة أمهات المختطفين" في اليمن اليوم الأحد إن هناك أكثر من 1800 مختطف ومخفي من المدنيين في شمال اليمن وجنوبه " دون أي مسوغ قانوني، يتجرعون التعذيب والمرارة خلف القضبان وتخذلهم المنظمات الحقوقية والإنسانية".

وأوضحت الجماعة التي نفذت صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء إن هذا العدد يتضمن "450" مرت عليهم أربع سنوات، و"106" معتقل ومخفي قسراً لدى التشكيلات العسكرية والأمنية في عدن، منهم "26" مخفي قسراً منذ ثلاثة أعوام.

وأوضحت الرابطة أن أسر وذوي المختطفين "ينتظرون بصبر وكثير من الأمل أن تنتهي هذه المعاناة التي حرمتهم طعم الحياة وفرقت شمل عائلاتهم، وجعلت من أفراحهم أكواماً من الحزن، ناهيكم عما حلّ بحياة المختطفين والمعتقلين من دمار، وباتت الأخطار تحدق بحياتهم دون حماية".

وحملت الرابطة جماعة الحوثي والتشكيلات العسكرية والأمنية في عدن مسؤولية حياة وسلامة المختطفين، ودعت الأمم المتحدة والمفوضية السامية إلى الضغط لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً وإنهاء هذه المعاناة التي طال أمدها.

سبق أن وجهت منظمات دولية ومحلية عدة اتهامات بشأن اختطاف واعتقال أعداد كبيرة من المدنيين من قبل الحوثيين(شمالاً) وقوات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي(جنوباً)، وارتكاب انتهاكات بحقهم.