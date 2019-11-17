الجيش اليمني يحبط هجوما حوثيا جنوبي الحديدة ويكبد المليشيا خسائر في صفوفها

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، هجوما لمليشيا الحوثي، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن مجاميع من مليشيا الحوثي حاولت، التقدم من عدة جهات باتجاه مواقع محررة، جنوبي مديرية التحيتا وأحبطتها قوات الجيش وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.

ومن ناحية أخرى عاودت مليشيا الحوثي، قصف مواقع تابعة للجيش اليمني غربي مديرية حيس، جنوبي المحافظة ذاتها.

واستخدمت المليشيا في القصف قذائف الهاون، ونيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، استهداف مواقع الجيش، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.