روسيا تسجل 22 ألفا و410 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 22 ألفًا و410 إصابات جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليون و971 ألفًا و13 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي لمكافحة عمليات انتشار فيروس كورونا المستجد، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة روسية، بينها 5556 إصابة بدون أعراض سريرية.

وأضاف البيان، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 5882 إصابة من الإصابات الجديدة، وضواحي موسكو 839 إصابة، بينما سجلت مدينة سانت بطرسبورج 2130 حالة.

وأشار البيان إلى أن 22055 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليون و475 ألفًا و904 أشخاص.

وأوضح بيان المركز الروسي لمكافحة عمليات انتشار كورونا، أنه تم تسجيل 442 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 33 ألفًا و931 حالة.