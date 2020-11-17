بايدن: رفض ترامب العمل على الانتقال إلى الإدارة المقبلة يعني المزيد من الوفيات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن رفض إدارة ترامب العمل على الانتقال إلى الإدارة المقبلة سيضر بجهود مكافحة جائحة فيروس كورونا ويؤدي إلى المزيد من الوفيات.

وقال بايدن ردا على أسئلة الصحفيين بعد فعالية ركزت على الاقتصاد الأمريكي "قد يموت المزيد من الناس إذا لم ننسق مع بعضنا البعض".

وقال بايدن أيضًا إنه "لن يتردد في الحصول على اللقاح" إذا اعتبر كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين، مثل أنتوني فوسي، وشركات مثل موديرنا وفايزر، أن الجرعات آمنة.

وأضاف بايدن "السبب الوحيد الذي يجعل الناس يشككون في اللقاح الآن هو دونالد ترامب".

وتأتي تصريحاته في ظل شعور متزايد بأن ترامب لا يرفض فقط الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات ويعمل مع بايدن للمضي قدما، ولكن إدارته تتغيب بشكل متزايد عن الجهود المبذولة لإبطاء انتشار الفيروس.

وقفزت حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة من 10 ملايين حالة مسجلة إلى 11 مليونا في ستة أيام فقط، كما تتزايد الوفيات أيضا.

وحذرت جريتشن ويتمير، حاكمة ولاية ميشيجان، من وجود أزمة قيادة في البيت الأبيض وجهود نشطة من داخل الإدارة لحث الناس على التمرد ضد القيود التي يتم فرضها للمساعدة في تقليل حالات الإصابة التي تسجل يوميا.

وقالت ويتمير، وهي ديمقراطية تعرضت لهجمات متكررة من إدارة ترامب: "نحن في وسط أسوأ أسابيع من هذا الوباء". وقالت على قناة "ام اس ان بي سي" الإخبارية "في ظل فراغ القيادة في واشنطن العاصمة، يتعين على حكام الولايات أن يفعلوا ما في وسعنا لإنقاذ الأرواح".

كانت ويتمر محور خطة اختطاف أحبطتها الشرطة المحلية والعملاء الاتحاديون، ويبدو أن المخطط المزعوم، على الأقل جزئيًا، جاء جراء الغضب من الأوامر التي أصدرتها هذا العام بشأن تقييد الأعمال والحركة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا.

وحث ترامب المواطنين في وقت سابق من هذا العام على "تحرير" ميشيجان حيث فرضت ويتمر قيودًا للمساعدة في الحد من انتشار المرض.