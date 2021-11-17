نيوزيلندا تتخلى عن هدف التطعيم وتحدد استراتيجية جديدة لمواجهة كورونا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم الأربعاء، أن بلادها ستغير الطريقة التي تتعامل بها مع جائحة فيروس كورونا في كانون أول/ديسمبر المقبل.

وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي، قالت أردرن إنه سيتم تخفيف تدابير مواجهة فيروس كورونا بسبب التطعيم الكامل بعد أن تلقى 90% من سكان كل منطقة الجرعتين المضادتين للفيروس.

غير أن البلاد بأكملها ستنتقل الآن إلى استراتيجية جديدة لمواجهة كوفيد - 19 في أوائل كانون أول/ديسمبر بغض النظر عن معدلات التطعيم .

وقالت أردرن إن استراتيجية القضاء على المرض في نيوزيلندا نجحت بشكل جيد لكن الجائحة تطورت.

واضافت:"لم يكن المقصود من القضاء على المرض أن يكون ذلك استراتيجية إلى الأبد. فمع مرور الوقت شهدنا محدوديتها".

وقالت " لم تفلت أي دولة تقريبا من سلالة دلتا المتحورة من الفيروس ، ولم تكن نيوزيلندا استثناء. ولكن يمكننا أن نكون استثناء، بمدى قدرتنا على تقليل الإصابة بالفيروس وحماية شعبنا منه".