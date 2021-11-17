 نيوزيلندا تتخلى عن هدف التطعيم وتحدد استراتيجية جديدة لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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نيوزيلندا تتخلى عن هدف التطعيم وتحدد استراتيجية جديدة لمواجهة كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 6:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 6:43 ص

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم الأربعاء، أن بلادها ستغير الطريقة التي تتعامل بها مع جائحة فيروس كورونا في كانون أول/ديسمبر المقبل.

وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي، قالت أردرن إنه سيتم تخفيف تدابير مواجهة فيروس كورونا بسبب التطعيم الكامل بعد أن تلقى 90% من سكان كل منطقة الجرعتين المضادتين للفيروس.

غير أن البلاد بأكملها ستنتقل الآن إلى استراتيجية جديدة لمواجهة كوفيد - 19 في أوائل كانون أول/ديسمبر بغض النظر عن معدلات التطعيم .

وقالت أردرن إن استراتيجية القضاء على المرض في نيوزيلندا نجحت بشكل جيد لكن الجائحة تطورت.

واضافت:"لم يكن المقصود من القضاء على المرض أن يكون ذلك استراتيجية إلى الأبد. فمع مرور الوقت شهدنا محدوديتها".

وقالت " لم تفلت أي دولة تقريبا من سلالة دلتا المتحورة من الفيروس ، ولم تكن نيوزيلندا استثناء. ولكن يمكننا أن نكون استثناء، بمدى قدرتنا على تقليل الإصابة بالفيروس وحماية شعبنا منه".

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