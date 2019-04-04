أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، أن هناك إشادات دولية بجهود مصر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقالت الوزيرة -في تصريح خاص لقناة "تن" الفضائية اليوم الأربعاء خلال مبادرة "مراكب النجاة" لتوعية الشباب المستهدفين والحد من الهجرة غير الشرعية بمحافظة الدقهلية- إن الوزارة تقوم بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم الفرص البديلة من خلال المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة".

وأضافت أن وزارة الهجرة تعمل مع شركاء لها في هذه المبادرة مثل وزارة التجارة و الصناعة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً المجلس القومي للمرأة وذلك من خلال توعية المرأة في القرى والحافظات.

وتابعت أن الجهود و الشراكة الذي يتحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً تقول :"اننا جميعا نخدم هدف واحد وهو الوطن، وتتوازي مبادرة مراكب النجاة، مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تؤكد أنه كلما قمنا بتحسين مستوى معيشة المواطن وتوعيته من مخاطر الهجرة غير الشرعية كلما حافظنا على المواطن".