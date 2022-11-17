 أمريكا ترجح مسؤولية إيران عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة قبالة ساحل عمان - بوابة الشروق
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أمريكا ترجح مسؤولية إيران عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة قبالة ساحل عمان

د ب أ
نشر في: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 1:01 ص | آخر تحديث: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 1:01 ص

رجحت الولايات المتحدة قيام طائرة مسيرة إيرانية بهجوم على ناقلة نفط تعود إلى ملياردير إسرائيلي مساء أمس الثلاثاء.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في بيان اليوم الأربعاء: "ليس هناك تبرير لهذا الهجوم، وهو الأحدث ضمن نمط من هذه العمليات والأنشطة المزعزعة لاستقرار الحدود"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن إيران يتزايد استخدامها للطائرات المسيرة "بصورة مباشرة وعن طريق وكلائها في أرجاء الشرق الأوسط وإرسال المزيد من هذه الطائرات إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا".

وذكرت شركة "إيسترن باسيفيك شيبينج" أمس الثلاثاء أن سفينتها "إم في باسيفيك زيركون" تعرضت لضربة بمقذوف على مسافة نحو 241 كيلومترا من الساحل العماني حوالي الساعة 1930 مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت شركة "إيسترن باسيفيك شيبينج" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إدان عوفير: "لم ترد أية تقارير بشأن إصابات أو تلوث. وجميع أفراد الطاقم آمنون. هناك بعض الأضرار الطفيفة في بدن السفينة لكن لم يحدث تسرب للشحنة أو دخول للماء".

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