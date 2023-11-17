- محادثات مرتبقة بين أردوغان وشولتس على وقع حرب غزة



استقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عصر اليوم الجمعة، نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور العاصمة الألمانية برلين لأول مرة منذ 3 سنوات.



ونشرت شرطة العاصمة الألمانية 2800 فرد شرطة لتأمين الزيارة التي تستغرق عدة ساعات فقط.



فيما بعدها ينتقل أردوغان لإجراء محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس في مبنى المستشارية بوسط العاصمة.



ووصل أردوغان إلى مطار عسكري يقع خارج برلين بعد ظهر اليوم الجمعة في زيارة قصيرة من المتوقع أن تستمر عدة ساعات فقط، تلبية لدعوة تلقاها في مايو الماضي من شولتس لزيارة ألمانيا بعد فوزه بالانتخابات الرئاسة التركية.



ومن المقرر أن يعود إلى تركيا مساء اليوم الجمعة.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد غادر بلاده فى وقت سابق من اليوم الجمعة متوجها إلى ألمانيا في زيارة رسمية سريعة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم .



يشار إلى أن الزيارة أثارت جدلا على خلفية تصريحات أردوغان بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.



وكان الرئيس التركي وصف إسرائيل بأنها "دولة إرهابية" واتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، في حين أنه أشاد بحماس كحركة مقاومة.



فيما رفض شولتس تصريحات أردوغان ووصفها بأنها "عبثية"، بينما طالب سياسيون ألمان بإلغاء الزيارة.