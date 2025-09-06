مندوب سلوفينيا بمجلس الأمن: ندعم فرض عقوبات على إسرائيل

أكد السفير صامويل زبوجار مندوب دولة سلوفينيا في مجلس الأمن الدولي، على استمرار المحاولات من أعضاء مجلس الأمن المنتخبين للضغط على إسرائيل وإيجاد حلول إنسانية عاجلة بشأن غزة.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن سلوفينيا تدعم فرض عقوبات على إسرائيل، وتحث باقي دول الاتحاد الأوروبي على تبني مواقف مماثلة.

أضاف أن هناك نقاشات مستمرة لوضع قرارات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخول المجلس فرض عقوبات أو اتخاذ تدابير ضد الدول المخالفة.

لكنه أشار إلى أن هذه القرارات تحتاج إلى دعم 15 صوتًا، وهو أمر معقد في ظل حق الفيتو.

وحول بدائل لمجلس الأمن، أوضح السفير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكنها إصدار قرارات، لكنها لا تملك نفس صلاحيات مجلس الأمن.

وشدد على ضرورة ألا توقف دول المجلس جهودها بحجة أن الفيتو سيُستخدم ضدها، لأن التقاعس يعني المشاركة في معاناة الشعب الفلسطيني.