من الطبيعي بعد كل مباراة يفوز فيها منتخبنا الوطني أن يكون هناك مكافآت أو منح من مسؤولي اتحاد الكرة للاعبين، وهذا ما لم يحدث بعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي مساء أمس الخميس.

منتخب مصر حقق الفوز بنتيجة 6-0، أمام منتخب جيبوتي في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ولكن بعد المباراة تفاجأ الجميع باستبعاد 3 لاعبين من صفوف منتخب مصر لأسباب انضباطية.

حيث أكد الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء أمس الخميس، أن روي فيتوريا المدير الفني، استبعد 3 لاعبين من معسكر المنتخب بعد الفوز بسداسية أمام جيبوتي.

وأوضح المنتخب في بيانه أن هذا القرار يأتي بعد عدم استكمال الثلاثي طارق حامد، إمام عاشور، وحسين الشحات، الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، ليغادر الثلاثي المعسكر.

وفي إطار ذلك خرج خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، عبر قناة إم بي سي مصر وقال: "الشحات وعاشور وطارق حامد لم يستكملوا التدريبات بعد مباراة جيبوتي، وقرار استبعادهم لأسباب تربوية من المدرب روي فيتوريا".

الشروق ترصد كواليس استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من البداية للنهاية

وفي ضوء ذلك حرصت "بوابة الشروق" على كشف الحقيقة كاملة وكواليس استبعاد "حسين الشحات، وإمام عاشور" من معسكر منتخب مصر، بوصفهما لاعبا النادي الأهلي.

وحكى مصدر من النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ الشروق، كواليس الأزمة منذ البداية حيث قال: "خالد بيبو فوجئ بسيل من الاتصالات من مسؤولي منتخب مصر بعد المباراة، حيث أكدوا له أنه سيتم استبعاد الشحات وإمام عاشور لأسباب انضباطية".

وأضاف: "الأهلي لم يتفاجأ بقرار استبعاد الشحات وإمام عاشور، لأن المنتخب أخبر الأهلي أن أسباب الاستبعاد هي لعدم الالتزام بالتعليمات".

وأوضح المصدر: "ما حدث بعد مباراة مصر وجيبوتي أن فيتوريا خصص تدريبات للاعبين المستبعدين وكان عاشور والشحات من بينهم، وفي الفقرة الأخيرة للحصة التدريبية اشتكى الثنائي من بعض الآلم".

وتابع: "حيث شعر الشحات بألم في عضلة السمانة، أما إمام عاشور فشعر بألم في العضلة الخلفية، وبالتالي في الفقرة الأخيرة خاف اللاعبان أن يزداد شعور الألم فتحدثوا مع مسؤولي المنتخب، وطلبوا أن يخرجوا من التدريبات".

وأوضح: "فيتوريا لم يقتنع بشكوى اللاعبين، وطالب طبيب المنتخب أن يتعامل مع الأمر إلا أنه أكد أنه حتى ولو لم يكن هناك إصابات ظاهرة، فأنه مجبر على التعامل مع كلام اللاعبين ومن الوارد أن يكون هناك ألم أو إصابات حقيقية".

وواصل: "المنتخب أكد أنه ليس لديه الوقت الكافي لعمل أشعة على اللاعبين بسبب الاستعداد للسفر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون".

طلب للأهلي

واستكمل المصدر: "ولكن كان قرار فيتوريا هو الاستبعاد من المعسكر بسبب عدم قناعته بتلك الشكاوي، وبعدها أبلغ مسؤولو منتخب مصر النادي الأهلي بالواقعة، وطالبهم بالكشف الطبي على اللاعبين ولو كانت الأشعة التي سيجريها الأهلي سليمة، يوقع عليهم عقوبة بسبب الخروج من المنتخب بل وطالبوا أن يعلن الأهلي تلك العقوبة".

وواصل: "المنتخب أكد أنه ليس لديه الوقت الكافي لعمل أشعة على اللاعبين بسبب الاستعداد للسفر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون".

وأشار المصدر إلى أن الأهلي أيضًا تفاجأ باتصالات لتوقيع عقوبة مالية على اللاعبين وإيقافهم بسبب تلك الأزمة.

وتابع: "كان رد الأهلي أن اللاعبين في معسكر المنتخب وعلى الجهاز الفني أن يتخذ الإجراء السليم من وجهة نظره، ولكنهم خرجوا من المنتخب لأمور انضباطية".

وأردف المصدر: "هناك شعور قوي للاعبين والنادي الأهلي نفسه بأنه كان من الممكن أن يحتوي المنتخب الأزمة، هل لو كانت تلك الأزمة مع لاعب مثل محمد صلاح، أو تريزيجيه، أو أحمد سيد زيزو هل كان موقف المنتخب سيكون مثل لاعبي الأهلي؟".

وأنهى: "الأهلي يشعر بأن هناك من يزيد من الأمور "ويسخنها" بسبب وجود اسم إمام عاشور في هذه الأزمة".

الوضع داخل الأهلي

واختتم المصدر حديثه: "حدث تواصل بين اللاعبين والنادي الأهلي، ومن المقرر أن يعقد خالد بيبو جلسة مع اللاعبين في تدريب الأحد المقبل لكشف تفاصيل الأزمة".