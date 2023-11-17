السودان تدعو إلى الانسحاب الفوري لقوات حفظ السلام الأممية

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دعت السودان إلى الانسحاب الفوري لقوات حفظ السلام الأممية من البلاد.

وطلبت الحكومة السودانية، في خطاب أرسلته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بوقف عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).

وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من الخطاب.

وتضم البعثة حوالي 400 فرد، معظمهم موظفون مدنيون.

وأوضحت الحكومة أنها ملتزمة بالمشاركة البناءة مع الأمم المتحدة رغم طلبها انسحاب البعثة.

وقالت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا أما أكيا بوبي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس إنه لا يوجد ما يشير بخفض حدة التصعيد في الصراع بالسودان.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن السودان يواجه مزيجا من "فاجعة إنسانية وأزمة حقوق إنسان كارثية"، حيث لقي ما يربو على 2000 مدني حتفهم منذ نشوب القتال في أبريل.