وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

تفقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العلمين - مطروح)، وذلك في المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبري المسار لعبور النيل حتى تقاطع كوبري مسار القطار الكهربائي السريع مع الأوتوستراد.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة، وفي إطار متابعة تنفيذ ممر (السخنة /الإسكندرية) اللوجيستي والذي يتكون من (ميناء السخنة – الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع – الميناء الجاف بالعاشر من رمضان – خط السكة الحديد " الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس" – ميناء الإسكندرية الكبير).

بدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال إنشاء كوبري جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق (القاهرة /أسوان) الزراعي، حيث وجه الوزير بتكثيف الأعمال وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية والانتهاء من الكوبري الذي يبلغ طوله 2.520 كيلو متر، وفقا للموعد المخطط.

ثم تفقد الوزير محطة القاهرة بمنطقة حلوان والتي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة، حيث تابع الوزير التشطيبات النهائية للمحطة، واطلع على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لها حتى الوصول إلى صالات التذاكر، والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطة.

كما اطلع وزير النقل على موقف التشطيبات الخاصة بالمحطات الأخرى، موجها بأن يتم تنفيذ كل الأعمال بها وفق أحدث المواصفات العالمية والاستغلال التجاري الأمثل لكل المساحات الموجودة بها.

وأشار الوزير إلى استعراض نائب رئيس الوزراء ما تم وجاري تسليمه من المسار لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب)، وكذلك أعمال تنفيذ فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيرى الكهربائية)، ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

كما اطلع الوزير على الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة حيث تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع ثلاث قطارات سريع (فيلارو) وجاري تصنيع قطارين آخرين من إجمالي 15 قطارات سريعة مخصصة للخط، كما تم الانتهاء من تصنيع خمس قطارات إقليمية (ديزيرو)، وصل قطار منهم إلى القاهرة وجاري تصنيع سبع قطارات أخرى وذلك من إجمالي 34 قطار إقليمي مخصصة للخط، بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع جرارين كهربائيين للبضائع من إجمالي 14 جرار بضائع.

وأوضح وزير النقل أن شبكة القطار الكهربائى السريع التي ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية فى الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر.

بالإضافة إلى خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء فى الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، فضلا خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذلك ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى – مستقبل مصر - ...) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

وقال الوزير إن المشروع يساهم في الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة)، بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة.

وأضاف أنه سيساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي، لافتا إلى أن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

جدير بالذكر أن مشروع الخط الأول من الشبكة (السخنة – العلمين – مطروح) يمتد مساره من السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبا حتى العياط وشمالا حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح، بطول حوالي 660 كيلو متر، ويشتمل على 21 محطة (13 محطة قطار سريع ، و 8 محطة إقليمية)، بالإضافة إلى مركزا للتحكم والسيطرة، ويدخل هذا الخط ضمن الممر اللوجيستي (السخنة/ الدخيلة).