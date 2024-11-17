متظاهرون في أبخازيا المنشقة عن جورجيا يحتلون مبان حكومية ويطالبون بإقالة رئيس الإقليم

رفض متظاهرون معارضون، في إقليم أبخازيا الذي أعلن انفصاله عن جورجيا، التخلي عن سيطرتهم على مقار حكومية رئيسية، استولوا عليها خلال مظاهرات في وقت سابق هذا الأسبوع، وأصيب خلالها 14 شخصا على الأقل في اشتباكات مع الشرطة.

وكان متظاهرون قد اقتحموا المقار الحكومية، أمس الأول الجمعة، للاحتجاج على إجراءات جديدة تسمح للروس بشراء عقارات في الإقليم الساحلي.

وواصل المتظاهرون اليوم الأحد، المطالبة بإقالة رئيس أبخازيا أصلان بجانيا. وتوعد تيمور جوليا، وهو أحد السياسيين البارزين، بأن تشكل المعارضة حكومة منافسة إذا رفض بجانيا التنحي.

وأفادت وكالات محلية أن تيمور جوليا قال أمام أنصاره "إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا باستقالة الرئيس، فسوف نضطر إلى تشكيل حكومة مؤقتة لضمان سير عمل أجهزة الدولة بشكل طبيعي.