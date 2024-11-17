قال قائد الفرقة الرابعة مشاة، في الجيش السوداني بولاية النيل الأزرق، اللواء ركن عمر مصطفى، إن جنود فرقته جاهزون للحسم في المعركة التي يخضوها الجيش قد قوات الدعم السريع.



وأضاف موقع "المشهد السوداني"، أن تصريحات اللواء عمر مصطفى جاءت خلال زيارته الخطوط الأمامية للقوات للوقوف على مدى الجاهزية القتالية والروح المعنوية والاطمئنان على الشئون الإدارية.

وأوضح قائد الفرقة الرابعة مشاة إن رجال قوات الجيش السوداني يقتالون من وصفهم بـ"المرتزقة"، مشيرا إلى أن الجيش "يقف مع المواطن السوداني ولم يسرق أموال أحد ولم يقتل طفلا أو امرأة".

كان وزير خارجية السودان، علي يوسف الشريف، قال في تصريحات صجفية قبل أيام أن الحرب الدائرة في السودان منذ نحو عام ونصف ستنتهي خلال شهرين أو ثلاثة بانتصار الجيش على قوات الدعم السريع.