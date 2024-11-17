محام: تسوية مالية بين مرشح ترامب لحقيبة الدفاع وامرأة اتهمته بالاعتداء الجنسي

قال محامي بيت هيجسيث، المرشح لشغل منصب وزير الدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه دفع مبلغا لامرأة اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها، من أجل منع تهديد بإقامة دعوى قضائية ضده لا أساس لها.

وتم اتهام هيجسيث بالاعتداء الجنسي عام 2017 بعد مشاركته في فعالية للنساء الجمهوريّات في مونتيري بكاليفورنيا، وفقا لبيان أصدرته المدينة. ولم تُوجه أي تهم.

وقال تيم بارلاتوري محامي هيجسيث، لوكالة أسوشيتد برس اليوم الأحد، إن اللقاء الجنسي كان بالتراضي وأن المرأة التي تقدمت بالاتهام بعد أيام كانت هي "المعتدية". ولم يتم تأكيد هذا الادعاء في البيان الذي أصدرته المدينة.

وأضاف بارلاتوري أنه تم دفع مبلغ للمرأة كجزء من تسوية سرية بعد تحقيقات الشرطة، لأن هيجسيث كان يعتقد أن رفع الدعوى القضائية ربما كان سيؤدي إلى فصله من شبكة "فوكس نيوز"، حيث كان يشغل آنذاك منصب مذيع شهير. ولم يكشف بارلاتوري عن المبلغ المدفوع.