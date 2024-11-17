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رئيس وزراء بريطانيا: لا أعتزم التحدث مع بوتين.. ودعم أوكرانيا أولوية قصوى

كير ستارمر
كير ستارمر
لندن (أ ب)
نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 11:02 م | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 11:02 م

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، إنه لا يخطط للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن دعم أوكرانيا سيكون الأولوية القصوى للمملكة المتحدة خلال قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع.

وفي حديثه للصحفيين أثناء توجهه إلى الاجتماع في البرازيل، أشار ستارمر إلى أنه لن يتحدث مع بوتين كما فعل المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الجمعة.

وكانت المكالمة بين الجانبين، والتي قال الكرملين إنها جاءت بمبادرة من ألمانيا، أول محادثة معلنة بين بوتين وقائد دولة غربية كبيرة منذ ما يقرب من عامين.

من جانبه، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المكالمة، مشيرا إلى أنها ستجعل روسيا أقل عزلة فقط.

وقال ستارمر، إن على الحلفاء تكثيف جهودهم الآن لدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت.


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