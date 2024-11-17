 اليابان وكوريا الجنوبية تعربان عن مخاوفهما من التعاون المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان وكوريا الجنوبية تعربان عن مخاوفهما من التعاون المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا

د ب أ
نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 6:21 ص | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 6:21 ص

أعربت اليابان وكوريا الجنوبية يوم السبت، عن  "قلقهما البالغ" من تطوير بيونج يانج لبرنامجها الصاروخي وتعميق تعاونها العسكري مع موسكو بعد أن بدأت القوات الكورية الشمالية القتال في الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

وقالت الحكومة اليابانية ، إن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اتفقا على ضرورة أن يعمل البلدان معا، وبشكل ثلاثي مع حليفتهما المشتركة الولايات المتحدة لمعالجة مثل هذه القضايا الأمنية، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأكد الزعيمان خلال اجتماعهما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في ليما عاصمة بيرو، الذي استغرق  50 دقيقة، أنهما سيعززان العلاقات الثنائية بطريقة "شاملة" ليس فقط على الصعيدين السياسي والتجاري ولكن في مجالات أخرى مثل الثقافة.


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