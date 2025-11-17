ماكرون: بيع مقاتلات رافال لأوكرانيا يمثل مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الاتفاق مع أوكرانيا بشأن بيع 100 طائرة مقاتلة من طراز رافال يمثل مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.

وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك الاثنين مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس، أن روسيا وحدها التي تختار مواصلة الحرب.

وأضاف: "عندما تقول روسيا إنها تريد السلام لا أحد يصدقها".

وذكر ماكرون أن الاتفاق مع الرئيس الأوكراني بشأن بيع 100 مقاتلة رافال إلى كييف على مدى السنوات العشر المقبلة تمثل "مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين".

وأكد أن بلاده اختارت دعم أوكرانيا بقوة منذ اليوم الأول للحرب.

ونقلت الصحافة الفرنسية عن مصادر في قصر الإليزيه، أن المذكرة تتضمن شراء كييف خلال السنوات الـ10 المقبلة، نحو 100 مقاتلة من طراز "رافال"، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي من الجيل الجديد "SAMP-T" التي لا تزال قيد التطوير، وأنظمة الرادار والطائرات المسيرة.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.