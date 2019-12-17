لوف متفائل بيورو 2020 بعد اكتمال عملية إعادة البناء

مع إجراء قرعة يورو 2020 ،يدرك يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني تحديدا ما ينتظر فريق الماكينات الشاب، "مهام هائلة".

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عاد لوف إلى الوراء للحديث عن عام إعادة البناء في 2019، كما نظر إلى الأمام صوب نهائيات كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل، واضعا في اعتباره أنه لا يوجد أي مجال لتكرار تجربة الفريق في مونديال روسيا 2018 عندما خرجت ألمانيا من دور المجموعات، مضيفا "2018 بات من الماضي".

المنتخب الألماني رغم تصدره لمجموعته بالتصفيات الأوروبية، فإن القرعة وضعته في المجموعة السادسة (مجموعة الموت) التي تضم فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا ومنتخب رابع لم يتم تحديده بعد.

وأوضح لوف: "لم اتوقع مثل هذه القرعة، لكن كان هناك شعور داخلي إزاء إمكانية حدوث أمر مشابه، لأن هناك قرعة الجميع يتطلع لها، هذا الأمر ينذر بالإثارة ، هي لقطات مضيئة في كرة القدم، الجماهير تتطلع لمثل هذه المجموعة".

ومع خوض الفريق الألماني مبارياته الثلاث في دور المجموعات في ميونخ، فإنه يحظى بأفضلية الأرض والجمهور، وهو ما علق عليه لوف بالقول "نلعب في بلدنا، لذا نأمل في مساندة الجماهير، بالتأكيد هنا سقف توقعات مرتفع لكن اتمنى أن يستمتع اللاعبون بمثل هذه المواجهات، عليهم أن يخوضوا البطولة بجراءة وثقة".

وبعد الخروج من دور المجموعات لمونديال روسيا وحدوث توابع كبرى من بينها اعتزال مسعود اوزيل لاعب وسط ارسنال للعب الدولي، كان الشغل الشاغل للوف هو إعادة بناء الفريق.

ومن بين قرارات لوف، إنهاء الاعتماد على جيروم بواتينج وتوماس مولر وماتس هوميلز، مما أدى إلى تعرضه لانتقادات لاذعة من وسائل الإعلام وبعض المسؤولين في بايرن ميونخ.

اللاعبون الثلاثة يمتلكون خبرة دولية هائلة لكنهم لم يكونوا قد وصلوا بعد لسن الاعتزال، فعلى سبيل المثال مولر كان يبلغ من العمر 29 عاما حين قرر لوف استبعاده نهائيا من حساباته.

وأشار مدرب منتخب ألمانيا "2018 باتت خلفنا، كنا في القمة لفترة طويلة، الآن أكملنا عملية إعادة البناء وتأهلنا بسهولة (ليورو 2020) سعيد بما جرت عليه الأمور هذا العام، لأن بعض اللاعبين حصلوا على فرصتهم ولفتوا الأنظار".

ويرى لوف أن روبن كوخ ولوكا فالدشميت ثنائي فرايبورج ونديم اميري لاعب باير ليفركوزن وسوات سيردار لاعب شالكه ونيكلاس شتارك لاعب هيرتا برلين، هم البدلاء المناسبين لتعويض الغيابات والإصابات في صفوف الفريق.

وأشار لوف إلى أنه لم يضع سقفا زمنيا لتعافي ليروي ساني جناح مانشستر سيتي ونيكلاس شول مدافع بايرن ميونخ بعد تعرضهما لإصابات قوية في الركبة.

وأكد لوف أن ماتس هوميلز عليه ألا يفقد الأمل في إمكانية العودة لصفوف المنتخب الألماني.

وأوضح "قنا من قبل أننا نستخدم سياسة إعادة البناء من أجل منح الفرصة والثقة للاعبين الشباب".