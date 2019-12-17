 8 لاعبين في قائمة الإسماعيلي أمام الأهلي «سنة أولى قمة» - بوابة الشروق
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8 لاعبين في قائمة الإسماعيلي أمام الأهلي «سنة أولى قمة»

محمد جلال
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 11:05 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 11:33 م

ضمت قائمة الإسماعيلي لمباراة الأهلي الدوري والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل في الجولة الـ9 من الدوري، 8 لاعبين جدد في صفوف الدراويش لم يسبق لهم خوض أي مواجهة الإسماعيلي أمام المارد الأحمر.

ويأتي في مقدمة الـ8 لاعبين، اللاعب العراقي همام طارق، ومحمد بيومى، محمد مخلوف، بينسون شيلونجو، بيكيتي سيلفا، محمد عمار، محمد مجدي حارس المرمى، محمد مجدي الجمل.

وسبق لمحمد مجدي الجمل قلب الدفاع اللعب أمام الأهلي ولكن حينها كان يلعب بصفوف المصري البورسعيدي، وأيضا المهاجم النامبيبي بنسون شيلونجو ولكن مع بيراميدز.

ويدخل الإسماعيلي المواجهة وبرصيده 13 نقطة، في المركز السادس، بينما يتواجد الأهلي في الصدارة بـ18 نقطة.


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