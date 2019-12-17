الأردن تبحث التعاون المشترك مع «الألسكو»

بحث وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي، أمس الإثنين، مع مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد أعمر، التعاون والتنسيق المشترك في المجالات التربوية والتعليمية وسبل تطويرها وتعزيزها.

وأكد النعيمي، حسبما ذكرت وكالة الانباء الأردنية "بترا"، إيمان الأردن بمؤسسات العمل العربي، ودورها الفاعل في المساهمة والمساندة لقضايا التعليم في الوطن العربي، مبديا استعداد الأردن لتقديم الدعم الفني للمنظمة في سعيها لتحقيق أهدافها، وتنفيذ خططها وبرامجها.

من جهته، أشاد أعمر الذي يزور الأردن حاليا للمشاركة في أعمال المنتدى العربي السنوي للبحث العلمي والتنمية المستدامة الذي ستبدأ أعماله في عمان، غدًا الثلاثاء، بالمستوى المتميز الذي تتمتع به الكوادر البشرية الأردنية سواء العاملة في المنظمة أو التي تعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تنفذها في الأردن، مشيدا بالدعم الكبير الذي يقدمه الأردن للمنظمة لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها وتحقيق أهدافها ومواصلة عملها.