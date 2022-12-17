إصابة لصين في حادث بعد سرقة مبلغ مالي من طالب بالجيزة

أصيب لصان بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم دراجة نارية بالحاجز الخرساني، في أثناء سيرهما بمطلع كوبري الملك فيصل من ميدان الجيزة، بعد ارتكابهما واقعة سرقة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بمطلع كوبرى الملك فيصل من ميدان الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام دراجة نارية بدون لوحات بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن إصابة مستقليها "س.م"، 16 عاما، عامل رخام، كان بحوزته سلاح أبيض "كتر"، و"ش.م"، 24 عاما، عاطل، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص تبين تقديم بلاغ من طالب بكلية الحقوق، وطالبة بذات الفرقة، يفيدا أنهما حال سيرهما بالطريق العام هدد شخص الطالب بسلاح أبيض "كتر"، واستولى منه على مبلغ 4 آلاف جنيه وهاتف محمول وفر هاربا مع آخر بدراجة نارية.

ومن خلال فحص أوصاف المتهمين، تبين تطابقها مع المصابين مستقلي الدراجة النارية بالحادث، وبعرض المصابين على المبلغين تعرفا عليهما، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بفقد متعلقات المجني عليه خلال الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.